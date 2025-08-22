Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsbeeinträchtigungen am Wochenende - Polizei Hannover informiert zu Fußballbegegnung Hannover 96 gegen 1. FC Magdeburg am Samstag

Hannover (ots)

Am kommenden Samstag, 23.08.2025, kommt es im Stadtgebiet Hannover zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit einer Fußballbegegnung. Die Polizeidirektion Hannover informiert über die zu erwartenden Einschränkungen und bittet Verkehrsteilnehmende, Bereiche rund um das Stadion zu meiden oder auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen.

Am Samstagnachmittag empfängt Hannover 96 in der zweiten Fußball-Bundesliga den 1. FC Magdeburg. Aufgrund der zu erwartenden Fanbewegungen - sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr - ist bereits ab dem frühen Vormittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rund um das Stadion und entlang zentraler Anfahrtsrouten zu rechnen. Im direkten Umfeld der Arena wird es deshalb zu Straßensperrungen oder kurzfristigen Umleitungen kommen.

Die Polizei bittet die Fans, auf die Anreise mit dem Auto zu verzichten und stattdessen unter anderem auf Busse und Bahnen zu setzen. In Stadionnähe stehen Parkplätze kostenpflichtig auf dem Schützenplatz zur Verfügung. Alternativ können Park-and-Ride-Parkplätze genutzt werden. Aufgrund der hohen Zahl erwarteter Fans, kann es zu Staus kommen. Entsprechend ist bei der Anreise etwas mehr Zeit einzuplanen, um pünktlich zu Spielbeginn um 13:00 Uhr im Stadion zu sein.

Aktuelle Verkehrsinformationen werden über https://www.vmz-niedersachsen.de/ oder die Navigations-App NUNAV bereitgestellt. /ram

