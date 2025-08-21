Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf: Roter Ford Focus vor Autohaus entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

In der Nacht vom 19.08.2025 auf den 20.08.2025 ist vor einem Autohaus in Wunstorf ein roter Ford Focus entwendet worden. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brachte der Besitzer des Fahrzeugs am Dienstag gegen 17:00 Uhr seinen Ford Focus ST nach vorheriger Terminabsprache zu einem Autohaus in der Albert-Einstein-Straße in Wunstorf. Am nächsten Morgen, gegen 6:40 Uhr, stellte ein Mitarbeiter des Autohauses fest, dass das Auto nicht mehr vor Ort war und alarmierte den Fahrzeughalter und die Polizei.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des gestohlenen Fahrzeugs. Bei dem Pkw handelt es sich um einen roten Ford Focus ST aus dem Jahr 2024.

Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz der Polizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat, den unbekannten Tätern oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer: 0511-109 5555 zu melden./ pol, pk

