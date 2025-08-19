POL-FL: Vermisste 15-Jährige wieder da - Bitte um Löschung des Lichtbildes
Havetoft/ Tarp (ots)
Die seit dem 07. Juli 2025 vermisste 15jährige Ashley B. aus Havetoft ist wieder da. Sie meldete sich infolge der Öffentlichkeitsfahndung und ist wohlauf. Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, die hierzu herausgegebene Pressemitteilung nebst veröffentlichtem Foto nicht weiter zu verwenden.
Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Anna Rehfeldt
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de
