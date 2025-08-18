Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Diebstahl einer Gefriertruhe, Zeugen gesucht

Bredstedt (ots)

Am Freitagmorgen (15. August 2025) kam es in der Straße Am Wald in Bredstedt zum Diebstahl einer Gefriertruhe samt Inhalt.

Diese wurde vermutlich mittels einer ebenfalls entwendeten roten Sackkarre transportiert. Das Stehlgut befand sich im Bereich eines Carports. Am Freitagmorgen wurden im Bereich des Carports Geräusche vernommen, zudem soll dort jemand "Moin" gesagt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die dort verdächtige Feststellungen gemacht haben. Wer hat dort jemanden gesehen? Wer hat dort möglicherweise aus Unwissenheit eine/n Tatverdächtige/n gegrüßt und kann diese/n beschreiben? Zeugen werden gebeten, sich unter 04671 4044900 oder unter Bredstedt.PSt@Polizei.LandSH.de an die Polizeistation Bredstedt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell