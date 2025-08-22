Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Döhren: Dunkelblauer Mini-Cooper gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Unbekannte haben in Hannover-Döhren einen Mini-Cooper Cabriolet entwendet. Das Fahrzeug wurde am Mittwoch, 20.08.2025, im Hoppelweg wieder aufgefunden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Abstellen geben können und veröffentlicht Fotos des Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Kfz-Kriminalität des Zentralen Kriminaldienstes Hannover hatte der Eigentümer den Mini-Cooper zuletzt am 15.08.2025 gegen 08:00 Uhr in der Straße "Am Lindenhofe" in Hannover-Döhren gesehen. Am Nachmittag des 20.08.2025 fiel das Fehlen des Fahrzeugs auf. Noch am selben Tag entdeckten Einsatzkräfte den Wagen schließlich im Hoppelweg in Hannover-Sahlkamp. Wie das Auto dorthin gelangte, ist bislang unklar.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein dunkelblaues Cabriolet mit hannoverschem Kennzeichen und schwarzem Dach. Auf dem Dach befindet sich als Print die Flagge des Vereinigten Königreichs (sog. "Union Jack) in schwarz-weiß.

Der Kriminaldauerdienst Hannover bittet Personen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Abstellen des Mini-Cooper machen können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, nash

