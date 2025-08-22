Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf: Erneut ein Ford von einem Autohausgelände gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Nach dem Diebstahl eines Ford Focus am Dienstag, 19.08.2025, aus einem Autohaus in Wunstorf wurde nun erneut ein Pkw aus demselben Autohaus gestohlen gemeldet. Die Polizei Hannover bittet um Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs und zu verdächtigen Personen.

Nach ersten Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover meldete ein Mitarbeiter des Autohauses den Diebstahl am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 10:20 Uhr. Gestohlen wurde ein roter Ford Kuga ohne aktuelle Zulassung. Der Zeitwert wird auf circa 26.650 Euro geschätzt. Es handelt sich um einen Leasingrückläufer, der nach der Überprüfung in der Werkstatt am Vortag vor dem Autohaus abgestellt war.

Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz der Polizei Hannover hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Kfz-Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, ms

Unsere Pressemitteilung zum ersten Diebstahl finden Interessierte unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6101487

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell