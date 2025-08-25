Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wedemark-Brelingen: Frau bei Brand in Einfamilienhaus schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Brelingen ist am Freitagnachmittag, 22.08.2025, die 73-jährige Bewohnerin des Hauses schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach gegen 15:05 Uhr ein Feuer im Erdgeschoss des Einfamilienhauses in der Martin-Müller-Straße aus. Ein Passant meldete dies umgehend der Feuerwehr, die schnell vor Ort eintraf und mit den Löscharbeiten begann. Die Bewohnerin des Hauses konnte sich selbst aus dem Haus retten und wurde danach umgehend durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Sie brachten die 73-Jährige in ein Krankenhaus. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Nachbarhäuser blieben unverletzt. Das brandbetroffene Haus ist nach dem Brand unbewohnbar.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf bis zu 500.000 Euro.

Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Die Ermittlungen dazu dauern an. /fas, pk

