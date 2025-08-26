PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Täter stehlen hochwertigen Porsche in Hannover-Kleefeld - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 25./26.08.2025, haben unbekannte Täter in Hannover-Kleefeld einen Porsche gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 230.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe der Besitzer den geparkten Sportwagen am 25.08.2025 gegen 18:00 Uhr in einer Tiefgarage in der Kirchröder Straße letztmalig gesehen. In den frühen Morgenstunden des 26.08.2025, gegen 05:00 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge das Fehlen des Porsche.

Da das Fahrzeug bislang nicht aufgefunden wurde, bittet die Polizei nun mithilfe von Fotos die Bevölkerung um Unterstützung.

Bei dem gestohlenen Sportwagen handelt es sich um einen auffällig lackierten türkisblauen Porsche 911 GT3, Erstzulassung 2018.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder dem entwendeten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Patrick Kliesch
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

