Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 40-Jähriger aus Letter wieder da

Hannover (ots)

Der seit wenigen Stunden öffentlich gesuchte Mann aus Letter ist wieder da (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6104795).

Der 40-Jährige begab sich selbstständig wieder zur Wohnanschrift seiner Partnerin.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. Die Bilder aus der ursprünglichen Meldung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ pol, pk

