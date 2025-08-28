Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter bedroht Verkäuferin in Hannover-Anderten und erbeutet Bargeld

Hannover (ots)

Am Dienstag, 26.08.2025, hat ein unbekannter Täter eine Bäckereiangestellte bedroht und Bargeld erbeutet. Anschließend flüchtete der Räuber. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat der unbekannte Mann gegen 15:45 Uhr eine Bäckerei in der Pumpstraße in Hannover-Anderten. Dort traf er auf eine 51-jährige Angestellte sowie mehrere Kunden. Nachdem der Täter die Verkäuferin mit einem Messer bedrohte und das Öffnen der Kasse gefordert hatte, erbeutete dieser Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin und die anwesenden Kunden blieben körperlich unverletzt.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei konnte der Räuber unerkannt entkommen.

Der Täter wurde als etwa 23 Jahre alt, ca. 1,78 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Während der Tat war er mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und schwarzen Sneakers bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Maskierung.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des schweren Raubes eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem unbekannten Täter geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell