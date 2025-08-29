Polizeidirektion Hannover

POL-H: 17-Jährige aus Hannover vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Hannover (ots)

Seit dem 26.08.2025 sucht das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen nach der 17-jährigen Julia B. Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 19:00 Uhr in einem Krankenhaus im hannoverschen Stadtteil Bult gesehen. Da die Vermisste dringend medizinische Behandlung benötigt und alle bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, fahndet die Polizei nun öffentlich und veröffentlicht ein Foto der Teenagerin.

Julia B. wurde am Abend des 26.08.2025 gegen 19:00 Uhr von Beschäftigten eines Krankenhauses im hannoverschen Stadtteil Bult zuletzt gesehen und wenig später als vermisst gemeldet. Die 17-Jährige ist etwa 1,62 Meter groß, von hagerer Statur und hat lockiges, dunkles, langes Haar. Möglicherweise ist sie mit einem schwarz-weißen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet.

Mehrere Streifenwagen der Polizei Hannover wurden umgehend in die Suche eingebunden. Nach Einschätzung des Krankenhauses ist sie dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Da bislang alle polizeilichen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der Jugendlichen.

Wer Julia B. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3015 mit dem Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen in Verbindung zu setzen. Bei einer akuten Sichtung der Vermissten wird darum gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. /ms, fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell