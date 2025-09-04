LPI-GTH: Verkehrsunfall
Gotha (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen im Kreuzungsbereich Harjesstraße/Dr.-Troch-Straße. Ein 28-jähriger Fahrer eines Kia sowie ein 44-jähriger Fahrer eines Renault befuhren die Harjesstraße in genannter Reihenfolge. Beide beabsichtigten offenbar nach rechts abzubiegen, weswegen der Kia-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste. Dies bemerkte der 44-Jährige augenscheinlich zu spät und fuhr auf den Kia auf. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Der 28 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd)
