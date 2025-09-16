Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250916-2: Zeugensuche nach Raub in Wohnung

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Geschädigter verletzt

Ein Unbekannter soll am Montagmittag (15. September) in eine Wohnung in Frechen eingedrungen sein, einen Anwohner in seiner Wohnung angegriffen haben und geflüchtet sein. Der Täter sei 180 bis 185 Zentimeter groß, habe blasse Haut und eine tiefe Stimme. Er sei zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen und habe eine Kapuze bis ins Gesicht gezogen gehabt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 12.30 Uhr soll ein Unbekannter durch ein Fenster in die Wohnung an der Straße "Im Klarenpesch" eingedrungen sein. Als der Geschädigte Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrgenommen habe, habe er dort nachgeschaut. Kurz darauf habe der Mann ihn angegriffen. Nach einem darauffolgenden Handgemenge, bei dem der Geschädigte verletzt wurde, sei der Täter geflüchtet. Rettungskräfte brachten ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach dem Täter und Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell