Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken und ohne Führerschein gefahren - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben Sonntagabend (14.09.2025) eine 34 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, unter Alkoholeinwirkung und ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto gefahren zu sein. Zeugen meldeten gegen 19.00 Uhr der Polizei, dass in der Konrad-Adenauer-Straße ein Renault Captur fahren würde, der bereits mehrfach gegen den Bordstein gefahren sei und einen platten Reifen habe. Alarmierte Beamte entdeckten kurz darauf den Renault in der Löwentorstraße und hielten ihn an. Bei der Kontrolle der 34-Jährigen bemerkten die Beamten, dass sie mutmaßlich unter Alkoholeinfluss steht, sie musste eine Blutprobe abgeben. Ermittlungen ergaben, dass die 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die genaue Fahrtstrecke ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell