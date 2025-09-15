POL-S: Radfahrerin schwer verletzt
Stuttgart-Nord (ots)
Eine 29 Jahre alte Fahrradfahrerin hat sich am Montagmittag (15.09.2025) bei einem Unfall in der Stresemannstraße schwere Verletzungen zugezogen. Die 29-Jährige war gegen 11.40 Uhr mit ihrem Rad der Marke Canyon in Richtung Pragsattel unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete ein 84-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt der Radfahrerin, als er von der Hildebrandtstraße in die Stresemannstraße abbiegen wollte. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.
