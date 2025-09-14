PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Zweitägige Ruhestörung durch Geburtstagsfeier

Rheinbreitbach (ots)

Sowohl am 12., als auch am 13.09.2025, musste die Polizeiinspektion Linz am Rhein zu ein und derselben Feierlichkeit im Bereich der Heerstraße in Rheinbreitbach ausrücken. Eine Vielzahl von Anwohnern beschwerte sich dort über den erheblichen Lärm, welcher von einer zweitägigen Geburtstagsfeier ausging. Am 12.09.2025 zeigten sich die Beamten diplomatisch und beließen es bei einer mündlichen Verwarnung, nachdem die Musik auf eine annehmbare Lautstärke reduziert wurde. Als die Polizei nun am 13.09 erneut zu selbiger Feierlichkeit gerufen wurde, blieben die auch dort ausgesprochenen Ermahnungen wirkungslos. Gegen 23:30 Uhr wurde - nach einer erneuten Vielzahl von Beschwerden - die zur Musikanlage gehörende Elektronik sichergestellt, wodurch diese unbrauchbar gemacht wurde. Der nun 40-jährige Partyveranstalter wird sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1
53545 Linz am Rhein
Tel.: 02644/943-0
Fax: 02644/943-100
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

