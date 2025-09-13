Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von vier Reifen samt Felgen

Linkenbach (ots)

In der Zeit vom 11.09.25 - 12.09.2025 kam es in der Gemeinde Linkenbach zu einem Diebstahl von vier Reifen samt Felgen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten den Reifenkomplettsatz aus einem frei zugänglichen Carport.

Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (PI Straßenhaus, Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell