Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer in Nordhorn von Personengruppe gestoppt und bestohlen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag, den 31. Januar 2025, gegen 21:00 Uhr, wurde einem 44-jährigen Mann in der Nordhorner Innenstadt sein Smartphone auf räuberische Weise abgenommen. Das Opfer befuhr mit seinem Fahrrad den Mühlendamm in Richtung Stadtpark, als es in Höhe des Vechte-Wehrs von einer Gruppe von 8 bis 10 Personen gestoppt wurde. Die Gruppe umkreiste den jungen Mann, woraufhin eine Person aus der Gruppe die Herausgabe seines Smartphones forderte. Aus Angst übergab das Opfer sein Gerät, woraufhin die Gruppe ihn weiterfahren ließ. Die Tatverdächtigen sollen männlich und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

