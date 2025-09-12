PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Diebstahl von hochwertigen Arbeitsgeräten

Urbach (ots)

Am 11.09.2025 erhielt die PI Straßenhaus Kenntnis über einen Diebstahl von mehreren Arbeitsgeräten, darunter u.a. eine Rüttelplatte sowie zwei Stampfer, von einer Baustelle in der Ortslage Urbach. Die Arbeitsgeräte waren grundsätzlich gegen die Wegnahme gesichert und teilweise in einem Lagercontainer eingeschlossen. Unbekannte Täter bewegten zur Wegnahme nicht nur einen Bagger und einen Radlader, sondern brachen auch den verschlossenen Lagercontainer auf.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 10.09.2025, 15:30 Uhr und dem 11.09.2025, 06:00 Uhr.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
