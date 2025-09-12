PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Kind läuft gegen Schulbus

Gebhardshain (ots)

Am 11.09.2025 kam es gegen 08:00 Uhr in der Steinebacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen und einem Schulbus, bei welchem der Junge leicht verletzt wurde. Nach dem Stand der Ermittlungen ging der 12-jährige zunächst auf dem Gehweg, und betrat dann aufgrund einer Baustelle unachtsam die Fahrbahn, auf welcher ein 27-jähriger gerade mit seinem Schulbus unterwegs war. Das Kind stieß mit dem Kopf gegen die Seite des Omnibusses, und erlitt eine Prellung an der Stirn. Eine weitere Behandlung war jedoch nicht notwendig.

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

