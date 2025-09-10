PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aktualisierung: Feststeckender LKW blockiert Umfahrungsstrecke der Großbaustelle B 62

Mudersbach (ots)

Der LKW wurde zwischenzeitlich geborgen. Die Strecke ist wieder frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

