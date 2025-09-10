Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Aktualisierung: Feststeckender LKW blockiert Umfahrungsstrecke der Großbaustelle B 62
Mudersbach (ots)
Der LKW wurde zwischenzeitlich geborgen. Die Strecke ist wieder frei.
