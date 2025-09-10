PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Feststeckender LKW blockiert Umfahrungsstrecke der Großbaustelle B 62

Mudersbach (ots)

Aktuell kommt im im Bereich Mudersbach OT Niederschelderhütte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund eines feststeckenden LKWs. Im Bereich Adolfstraße / Weiherstraße hat sich ein mit einem viele Tonnen schweren Betonteil beladener Lastkraftwagen festgefahren, und blockiert somit die von vielen Verkehrsteilnehmenden genutzte Umfahrungsstrecke der Großbaustelle der gesperrten B 62.

Bis zur Bergung durch einen angeforderten Kran dürften vermutlich noch mehrere Stunden vergehen.

Die Polizei mahnt daher - nicht nur heute - zur Nutzung der offiziell eingerichteten Umleitungsstrecke. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des LBM: https://lbm.rlp.de/grossprojekte/bundesstrassen/b-62-ausbau-in-der-ortsdurchfahrt-mudersbach-ortsteil-niederschelderhuette

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

