Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der L 284

Grünebach (ots)

Eine 53-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am 09.09.2025 gegen 09:50 Uhr die L 284 aus Grünebach kommend in Fahrtrichtung Alsdorf. Ihr entgegengesetzt fuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer. Nach eigenen Angaben verlor die Peugeot-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, und geriet in den Gegenverkehr. Der BMW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Nach dem anschließenden Durchfahren einer Böschung, kam die 53-jährige mit ihrem Fahrzeug auf dem Fußgängerweg zum Stehen. Glücklicherweise wurde durch den Verkehrsunfall niemand verletzt; jedoch wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Peugeot musste deshalb abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

