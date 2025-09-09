Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Birnbach (ots)

Am Montag, 08.09.2025, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Birnbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 25-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda die B 8, aus Richtung Weyerbusch kommend, in Fahrtrichtung Birnbach. Hier kam ihr, teilweise auf dem Gegenfahrstreifen fahrend, ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß mit diesem zu vermeiden, wich die Fahrerin des Pkw Skoda nach rechts aus und kollidierte mit der dort angebrachten Schutzplanke. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem benutzen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

