Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung
Neitersen (ots)
Am Montag, 08.09.2025, kam es zwischen 01.26 Uhr und 01.30 Uhr in Neitersen, Rheinstraße, zu Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen unbekannte Täter an einem Firmengebäude mehrere Scheiben ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
