Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung
Hamm (Sieg) (ots)
In der Zeit von Samstag, 06.09.2025, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 07.09.2025, 08.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Balkertsweg in Hamm (Sieg) einen Zaun und eine Hecke. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell