PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung

Hamm (Sieg) (ots)

In der Zeit von Samstag, 06.09.2025, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 07.09.2025, 08.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Balkertsweg in Hamm (Sieg) einen Zaun und eine Hecke. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 14:19

    POL-PDNR: Zeugenaufruf - Körperverletzungsdelikt auf Dattenberger Kirmes

    Dattenberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kirmes in Dattenberg, durch 2 bislang unbekannte Täter, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen aus Linz in deren Verlauf der Geschädigte bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wurde. Der 18-jährige befand sich mit seiner Freundin zur Tatzeit, gegen 02:15h, auf dem Schotterplatz ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 12:10

    POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

    Vettelschoß (ots) - Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Linz den Fahrzeugführer eines PKW, nachdem dieser zuvor durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet wurde, wie er ständig in Schlangenlinien durch die Ortschaften Hallerbach und Vettelschoß über die K25 fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheit, sodass dem 53-jährigen aus Vettelschoß anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 21:16

    POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr - Fahrzeugführer mit 1,91 Promille

    Betzdorf (ots) - Zeuge meldete am 06.09.2025 um 18:15 Uhr einen PKW welcher in starken Schlangenlinien im Stadtbereich von Betzdorf geführt wird. Das Fahrzeug fahre immer wieder über die Fahrbahnmarkierungen und werde insgesamt sehr unsicher/auffällig geführt. Im Rahmen der anschließenden anlassbezogenen Verkehrskontrolle konnten beim 36 jährigen Fahrzeugführer Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren