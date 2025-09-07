Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf - Körperverletzungsdelikt auf Dattenberger Kirmes

Dattenberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kirmes in Dattenberg, durch 2 bislang unbekannte Täter, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen aus Linz in deren Verlauf der Geschädigte bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wurde.

Der 18-jährige befand sich mit seiner Freundin zur Tatzeit, gegen 02:15h, auf dem Schotterplatz unweit des Kirmesgeländes, als sie mit 2 Männern in Streit gerieten. Im weiteren Verlauf würgte einer der Täter (ca. 25-30 Jahre, Glatze) den Geschädigten von vorne am Hals und stieß ihn hierbei zu Boden. Im Rahmen einer kurzen Rangelei trat der zweite Täter (ca. 25-30 Jahre, schwarze gegelte Haare) von hinten an den Geschädigten heran und würgte diesen bis zur Ohnmacht. Erst mehrere Sekunden später soll der Geschädigte anschließend zu sich gekommen sein, wobei die Täter bereits unerkannt geflüchtet sind.

Die Polizei Linz nimmt Hinweise zu den Tätern und Tatablauf unter der bekannten Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email unter pilinz@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell