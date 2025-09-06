PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Automatenaufbruch

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter in Dierdorf gewaltsam einen Verkaufsautomaten für Lebensmittel aufzubrechen. Der Automat befindet sich auf einem Parkplatz in der Königsberger Straße nahe eines dortigen Getränkehändlers. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Zeugen und insb. weitere potentielle Geschädigte werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

