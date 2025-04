Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Exhibitionist belästigt Spaziergängerin

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Kolpingstraße; Tatzeit: 26.04.2025, 13.00 Uhr; Sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat ein Unbekannter in Rhede. Eine Spaziergängerin war am Samstagmittag mit ihrem Hund auf dem Fußweg des Alten Friedhofes zwischen den Straßen Am Fildeken und der Mittelmannstraße unterwegs, als ein Mann unvermittelt aus dem Gebüsch trat und onanierte. Die Frau entfernte sich zügig in Richtung Mittelmannstraße. Der Täter folgte ihr zunächst. Erst als die Hundebesitzerin ihr Handy zückte und zu telefonieren begann, wandte der Exhibitionist sich von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur und dunklen, kurzen Haaren. Der Täter trug eine blaue Daunenjacke und eine dunkle Jeans. Eine Jugendliche, etwa 14 bis 15 Jahre alt, fuhr mit ihrem Fahrrad an dem Geschehen vorbei und nahm die Tat wahr.

Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei in Bocholt zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

