POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf Krankenhausparkplatz

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Stadtgebiet; Tatzeit: zwischen 26.04.2025 und 28.04.2025; Am Wochenende waren Fahrraddiebe im Bocholter Stadtgebiet aktiv. Vom Sankt-Georg-Platz und der Kreuzstraße entwendeten die bislang Unbekannten am Samstagabend zwei Pedelecs. Am Sonntagnachmittag machten sich Täter am Josef-Jakob-Platz/Crispinusstraße an dem Schloss eines weiteren Rades zu schaffen, scheiterten allerdings. Am ...

