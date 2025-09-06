PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Neuwied (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, sowie in der Nacht von Freitag auf Samstag (05./06.09.2025) kam es im Stadtgebiet Neuwied gleich zu zwei gefährlichen Situationen für Teilnehmer des Straßenverkehrs.

Am Donnerstag, 04.09.2025, befand sich eine 19-jährige Neuwiederin gegen 18:15 Uhr auf dem Gehweg vor dem Elisabeth-Krankenhaus in der Friedrich-Ebert-Straße Neuwied. Die Verantwortliche lief nach Zeugenangaben gleich mehrfach unvermittelt auf die Fahrbahn, sodass herannahende Fahrzeuge zu einer Gefahrenbremsung gezwungen waren, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Am Freitagabend, 05.09.2025, kam es gegen 23:45 Uhr in der Andernacher Straße Neuwied vor der Einfahrt zur Kaufland-Tiefgarage zu einer ähnlichen Situation. Ein 18-jähriger Neuwieder betrat unvermittelt die Fahrbahn, sodass die herannahenden Verkehrsteilnehmer nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß vermeiden konnten.

Zeugen der Situationen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten der Verantwortlichen zum Bremsen gezwungen waren, werden gebeten, sich unter 02631 8780 bei der Polizei Neuwied zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631 8780
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

