Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Von Unbekannten geschlagen und getreten - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am Freitagabend (24. Januar) attackierten drei Unbekannte im Dortmunder Hauptbahnhof einen Reisenden. Dieser wurde anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Bundespolizisten werteten die Videoaufnahmen aus.

Gegen 20 Uhr suchte ein 26-Jähriger in Begleitung eines Zeugen (30) die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Diese sollen zuvor die S2 in Richtung Dortmund genutzt haben. Beim Ausstieg am Bahnsteig zu Gleis 6 kam es zwischen dem 26-Jährigen und drei Unbekannten zu einem Streit. Hierbei sollen die Fremden stark an seiner Jacke gerissen und ihn mit den Fäusten gegen den Oberkörper und das Gesicht geschlagen haben. Des Weiteren sollen sie den syrischen Staatsbürger getreten und ihm seine Halskette gewaltsam entwendet haben. Einer der Beschuldigten soll mit einem Schlagring die linke Gesichtshälfte des 26-Jährigen attackiert haben. Dabei erlitt dieser eine Schnittwunde an der linken Augenbraue. Der 30-Jährige bestätigte die Angaben des Geschädigten, da er die Tathandlung beobachten konnte. Zudem gab der Deutsche an, dass ein Anderer ein Messer mit sich geführt habe. Anschließend seien die Männer in Richtung Nordausgang geflüchtet.

Eine Nahbereichsfahndung im Dortmunder Hauptbahnhof verlief erfolglos. Die Beamten verständigten einen Rettungswagen, welcher den Dortmunder (26) zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachte.

Die Einsatzkräfte sicherten die Videoaufnahmen der Überwachungskameras des Hauptbahnhofs. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes ein.

