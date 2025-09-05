Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Zeugen gesucht - Rollende Glasfaserkabelrolle beschädigt PKW und Mauer
Scheuerfeld (ots)
Am 5.9. gegen 01:50h wurde eine Glasfaserkabelrolle durch unbekannte Täter die Kirchstraße in Scheuerfeld heruntergerollt. Infolgedessen beschädigte diese einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW und eine Mauer. Die Glasfaserkabelrolle befand sich zuvor mit zwei Keilen gesichert auf einem Baustellengelände. Ein entsprechendes Strafverfahren wird bei hiesiger Dienststelle geführt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Betzdorf
Telefon: 02741 - 926-0
PHK'in Wagner-Delzepich
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell