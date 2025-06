THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Greifswald wird zum Blaulicht-Erlebnis: THW präsentiert sich beim MV-Tag mit Technik und Mitmachaktionen

Greifswald (ots)

Am kommenden Wochenende, vom 20. bis 22. Juni 2025, lädt der MV-Tag in Greifswald große und kleine Besucherinnen und Besucher zum Staunen, Mitmachen und Erleben ein. Mit dabei: das Technische Hilfswerk (THW), das gemeinsam mit weiteren Rettungs- und Sicherheitsorganisationen auf dem Festplatz Forum spannende Einblicke in seine Arbeit gibt - und zeigt, wie Ehrenamt im Bevölkerungsschutz funktioniert.

Der Ortsverband Greifswald und der Ortsverband Demmin des THW stellen Wasserpumpen vor und präsentieren einen Ladekran und Pontons an der Kaikante. Neben der Technik haben Interessierte die Möglichkeit, sich über die Ausbildung im Ehrenamt zu informieren. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher bieten die Ehrenamtlichen verschiedene Kinderaktionen an - unter anderem ein THW-Quiz.

"Der MV-Tag ist für uns eine tolle Gelegenheit, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, wie viel Kompetenz und Herzblut in unserem Ehrenamt stecken", sagt Sören Ollhoff, Landesbeauftragter des THW-Landesverbandes Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein. "Wer neugierig ist, wie unsere Technik funktioniert - oder selbst Teil unseres Teams werden möchte - ist herzlich eingeladen!"

Die Aktionen finden gemeinsam mit der Bundespolizei, der Feuerwehr, der DLRG und dem Zoll am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, das THW vor Ort zu besuchen. Für Bildmaterial und Interviews steht Ihnen unser Presseteam gerne zur Verfügung.

Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell