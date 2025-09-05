PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Schöneberg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 03.09.2025, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 04.09.2025, 07.00 Uhr, kam es in Schöneberg, Im Hommershof, zu mehreren Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstachen unbekannte Täter an insgesamt vier abgestellten Pkw jeweils zwei Reifen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

