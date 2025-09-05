POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Breitscheid (ots) - Am Donnerstagmittag im Zeitraum von 11:30 und 11:45 Uhr kam es in der Alten Dorfstraße in 53547 Breitscheid zu einem Trickdiebstahl durch zwei unbekannte männliche Personen. Einer der beiden Männer, die sich als Schrottsammler ausgaben, betrat unter einem Vorwand das Haus des 77-jährigen Geschädigten und entwendete 800 Euro aus einem Geldbeutel. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, ...

mehr