PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl - 800 Euro entwendet

Breitscheid (ots)

Am Donnerstagmittag im Zeitraum von 11:30 und 11:45 Uhr kam es in der Alten Dorfstraße in 53547 Breitscheid zu einem Trickdiebstahl durch zwei unbekannte männliche Personen. Einer der beiden Männer, die sich als Schrottsammler ausgaben, betrat unter einem Vorwand das Haus des 77-jährigen Geschädigten und entwendete 800 Euro aus einem Geldbeutel.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 - 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:56

    POL-PDNR: Diebstahl von Gusseisenabdeckungen

    Flammersfeld (ots) - In der Zeit von Dienstag, 02.09.2025, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 03.09.2025, 09.00 Uhr, kam es in Flammersfeld, Rheinstraße, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Gusseisenabdeckungen von Entwässerungsrinnen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:48

    POL-PDNR: Einbruch in Baucontainer

    Rott (ots) - In der Zeit von Dienstag, 02.09.2025, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 03.09.2025, 06.30 Uhr, kam es in Rott, Walter-Bartels-Weg, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer ein und entwendeten eine Kaffeemaschine und einen Drucker. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:51

    POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

    Neuwied (ots) - Auch in dieser Woche wurden die zum Schulbeginn erneut aufgenommenen Schulwegkontrollen durch die Polizeiinspektion Neuwied weiter durchgeführt. Insbesondere wurde bei der aktuellen Kontrolle die Art und Weise der Kinderbeförderung in Augenschein genommen. Glücklicherweise wurden nur vereinzelt Verstöße festgestellt. Die präventiven Gespräche vor Ort wurden positiv aufgenommen. Am 03.09.2025, gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren