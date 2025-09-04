PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Auch in dieser Woche wurden die zum Schulbeginn erneut aufgenommenen Schulwegkontrollen durch die Polizeiinspektion Neuwied weiter durchgeführt. Insbesondere wurde bei der aktuellen Kontrolle die Art und Weise der Kinderbeförderung in Augenschein genommen. Glücklicherweise wurden nur vereinzelt Verstöße festgestellt. Die präventiven Gespräche vor Ort wurden positiv aufgenommen.

Am 03.09.2025, gegen 13:55 Uhr befuhr ein weißer Ford, besetzt mit einem männlichen Fahrzeugführer mehrfach die Straßenteile Andernacher Straße und Im Weidchen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Das Fahrzeug konnte samt Fahrzeugführer im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kontrolliert werden. In diesem Zusammenhang wurde dem 70jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach aktuellem Stand kam es durch das Fahrverhalten des 70jährigen zu keiner Schädigung Dritter. Zeugen oder Geschädigte die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

