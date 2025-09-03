Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Windhagen

Windhagen (ots)

Am Morgen des 02.09.2025 kam es in dem Zeitraum von 08:10 Uhr - 09:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Windhagen. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine kurze Abwesenheit der Hausbewohner ausgenutzt und ein Fenster des Wohnhauses aufgehebelt. Auf diese Weise gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten dieses deliktstypisch. Anschließend verließen diese das Gebäude durch ein weiteres Fenster ohne Beute.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell