POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Leubsdorf (ots)

Im dem Zeitraum zwischen dem 01.09.2025, 16:00 Uhr und dem 02.09.2025, 10:00 Uhr, kam es in Leubsdorf, Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/ Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

