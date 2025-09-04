POL-PDNR: Diebstahl von Gusseisenabdeckungen

Windhagen (ots) - Am Morgen des 02.09.2025 kam es in dem Zeitraum von 08:10 Uhr - 09:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Windhagen. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine kurze Abwesenheit der Hausbewohner ausgenutzt und ein Fenster des Wohnhauses aufgehebelt. Auf diese Weise gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten dieses deliktstypisch. Anschließend verließen diese das ...

