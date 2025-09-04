Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Gusseisenabdeckungen
Flammersfeld (ots)
In der Zeit von Dienstag, 02.09.2025, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 03.09.2025, 09.00 Uhr, kam es in Flammersfeld, Rheinstraße, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Gusseisenabdeckungen von Entwässerungsrinnen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell