POL-PDNR: Diebstahl von Gusseisenabdeckungen

Flammersfeld (ots)

In der Zeit von Dienstag, 02.09.2025, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 03.09.2025, 09.00 Uhr, kam es in Flammersfeld, Rheinstraße, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Gusseisenabdeckungen von Entwässerungsrinnen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

