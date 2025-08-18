PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auf dem Fahrersitz ausgeraubt +++ Familienstreit im Einkaufszentrum +++ Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hofheim (ots)

1. Auf dem Fahrersitz ausgeraubt,

Flörsheim, Schieferstein, Sonntag, 17.08.2025, 19.20 Uhr

(da)Am Sonntagabend wurde ein Mann im Flörsheimer Gewerbegebiet ausgeraubt. Gegen 19.20 Uhr saß er in seinem weißen Peugeot am Fahrbahnrand der Straße "Schieferstein", als ein Unbekannter die Fahrertür aufriss und ihm unvermittelt ins Gesicht schlug. Anschließend entnahm er von der Rückbank die Geldbörse des Fahrzeuginsassen und rannte mit dieser in Richtung Bachweg davon. Der Räuber wird im Nachgang als etwa 1,80 Meter groß, mit dünner Statur aber breit gebaut beschrieben. Er trug eine Sonnenbrille, ein T-Shirt, eine kurze Hose und eine Kappe, allesamt in Schwarz. Darüber hinaus soll er in einer nicht genau definierbaren osteuropäischen Sprache gesprochen haben. Mögliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Beziehungsstreit im Einkaufszentrum,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 16.08.2025, 18.10 Uhr

(da)Am Samstag löste ein Familienstreit im Main-Taunus-Zentrum einen Polizeieinsatz aus. Gegen 18.10 Uhr hielt sich eine Frau mit ihrem Lebensgefährten im Einkaufszentrum auf, als sie dort auf ihren Bruder trafen. Da dieser ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge Vorbehalte gegen die Beziehung seiner Schwester hatte, griff er ihren Partner an und schlug auf diesen ein. Ein hinzukommender Sicherheitsdienst konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

3. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Bad Soden, Max-Baginski-Straße, Mittwoch 30.07.2025, bis Samstag, 16.08.2025, 08:46 Uhr

(lr)In den vergangenen Tagen kam es in Bad Soden in der Max-Baginski-Straße zu einem Einbruch. Der unbekannte Täter verschaffte sich im Zeitraum vom 30.07.2025 bis zum 16.08.2025 gewaltsam Zutritt zum Haus, indem er auf dem Hausdach Ziegel entfernte. Daraufhin durchsuchte er die Zimmer des Hauses und verließ dieses anschließend wieder über das Dach. Bei dem gewaltsamen Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei im Main-Taunus nimmt Hinweise unter der (06196) 2073-0 entgegen.

