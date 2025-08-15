PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Jungen aus Hofheim

Hofheim (ots)

(Sz)Die Vermisstenfahndung vom 15.08.2025 um 01:35 Uhr nach einem 14-jährigen Jungen aus Hofheim (Ts.) wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Es wird darum gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial zu löschen und nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

