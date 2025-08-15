PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Jungen aus Hofheim
Hofheim (ots)
(Sz)Die Vermisstenfahndung vom 15.08.2025 um 01:35 Uhr nach einem 14-jährigen Jungen aus Hofheim (Ts.) wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Es wird darum gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial zu löschen und nicht weiter zu verwenden.
