POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Jungen aus Hofheim

Hofheim (ots)

(Sz)Die Vermisstenfahndung vom 15.08.2025 um 01:35 Uhr nach einem 14-jährigen Jungen aus Hofheim (Ts.) wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Es wird darum gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial zu löschen und nicht weiter zu verwenden.

