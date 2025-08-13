PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Polizeibeamte erbeuten Wertgegenstände +++ Versuchter Diebstahl mit Festnahme +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Einbrecher scheitern in Bad Soden

Hofheim (ots)

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Wertgegenstände,

Hofheim,

Dienstag, 12.08.2025

(am) Bei der Polizei im Main-Taunus-Kreis ist am Dienstag ein Betrug von falschen Polizeibeamten angezeigt worden. Die Betrüger gaben sich bereits im Juli als Polizeibeamte aus und überzeugten so einen Senior aus Hofheim davon, ihnen Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro auszuhändigen.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Versuchter Diebstahl mit Festnahme,

Hattersheim a.M, Südring,

Dienstag, 12.08.2025, 18:15 Uhr

(lr) Am Dienstagabend kam es in Hattersheim am Main zu einem versuchten Diebstahl aus einer Tiefgarage, bei dem die Polizei die Täter festnehmen konnte. Diese betraten gegen 18:15 Uhr die Garage im Südring. Dort rissen sie eine Trennwand heraus, um in den hinteren Teil der Garage zu gelangen. Dort wurden sie von einem Anwohner überrascht, welcher die beiden 58- und 32-jährigen Männer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Die Verdächtigen wurden in Gewahrsam genommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Flörsheim-Weilbach, Potsdamer Straße,

Dienstag, 12.08.2025, 15:00 Uhr bis 17:10 Uhr

(am) Am Dienstag kam es tagsüber zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Flörsheim-Weilbach. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 15:00 Uhr und 17:10 Uhr Zutritt in das Haus, indem sie gewaltsam ein Fenster aufhebelten und dieses dabei beschädigten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume. Hierbei wurden diverse Schmuckgegenstände und Bargeld entwendet. Bei dem gewaltsamen Eindringen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei aus dem Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise unter der (06196) 2073-0 entgegen.

4. Einbrecher scheitern in Bad Soden,

Bad Soden, Waldstraße,

Montag, 11.08.2025, 20:00 Uhr bis Dienstag, 12.08.2025, 22:00 Uhr

(am) Zwischen Montagabend und Dienstabend scheiterten Einbrecher daran, in ein Einfamilienhaus in Bad Soden einzusteigen. Bislang unbekannte Täter versuchten sich Zugang zu dem Haus in der Waldstraße zu verschaffen, indem sie die Rollläden von einem Fenster und einer Balkontür hochdrückten und die jeweiligen Glasscheiben mit Steinen bewarfen. Die Fensterscheiben wurden dabei beschädigt, doch ins Haus gelangten die Einbrecher nicht. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei aus dem Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise unter der (06196) 2073-0 entgegen.

