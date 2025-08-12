PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Streit endet mit Einsatz von Reizgas

Hofheim (ots)

1. Streit endet mit Einsatz von Reizgas,

Bad Soden, S-Bahnhof,

Montag, 11.08.2025, 12:00 Uhr

(am) Am Montagmittag eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern am Bahnhof in Bad Soden soweit, dass der bislang unbekannte Täter seinen Kontrahenten mit Reizgas besprühte. Gegen 12:00 Uhr geriet ein 43-jähriger Mann aus Frankfurt mit dem etwa 20-jährigen Täter in einen verbalen Streit. Als Unbeteiligte versucht haben zu schlichten, habe der Unbekannte Reizgas in Richtung des Geschädigten gesprüht und sei über die Königsteiner Straße in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Mann war etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und war bekleidet mit einem Fußballtrikot, einer kurzen Hose und einer dunklen Kappe. Die Polizei in Eschborn sucht nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

