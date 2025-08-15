PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gleich zweimal Widerstand geleistet +++ Handtaschenräuber unterwegs +++ Kellerabteile aufgebrochen

Hofheim (ots)

1. Gleich zweimal Widerstand geleistet,

Flörsheim, Bahnhofstraße, Donnerstag, 14.08.2025, 19:30 Uhr und 21:50 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend hat ein Mann in Flörsheim nach einer Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld gleich zweimal hintereinander Widerstand geleistet. Gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, da dort eine Familienangehörige von dem Mann bedroht worden sei. Vor Ort trafen die Beamten auch den 25-Jährigen an. Dieser sollte der Wohnung verwiesen werden und leistete dabei Widerstand. Bei der Festnahme wurde ein Beamter leicht verletzt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Flörsheimer wieder entlassen. Auf seinem Heimweg traf der 25-Jährige erneut auf seine Familie und bedrohte einen Angehörigen mit Worten. Die herbeigerufene Streife konnte den Mann kurz darauf in der Bahnhofstraße antreffen. Als ihm die Festnahme eröffnet wurde, leistete er nochmals Widerstand und versuchte die Beamten zu treten. Die Nacht musste er anschließend im Polizeigewahrsam verbringen. Der 25-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

2. Handtaschenräuber unterwegs,

Hattersheim-Eddersheim, Bahnhofstraße, Donnerstag, 14.08.2025, 14:10 Uhr

(ro)In Hattersheim-Eddersheim waren am frühen Donnerstagnachmittag zwei Handtaschenräuber unterwegs. Eine Frau war gegen 14:10 Uhr zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als sich ihr von hinten zwei Unbekannte, wovon einer auf einem Fahrrad fuhr, näherten und versuchten, ihr die Handtasche zu entreißen. Hierbei stürzte die Frau und verletzte sich, konnte ihre Tasche aber festhalten. Ohne Beute machten sich beide eilig in Richtung Stadtzentrum aus dem Staub. Die Polizei konnte die Täter nicht mehr ausfindig machen. Sowohl der Fahrradfahrer als auch sein Komplize wurden als etwa 35 Jahre alt und mit "südländischem" Erscheinungsbild beschrieben. Beide hatten kurze schwarze Haare. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Kellerabteile aufgebrochen,

Schwalbach, Brandenburger Straße, Sonntag, 10.08.2025 bis Donnerstag, 14.08.2025, 09:00 Uhr

(ro)Zwischen Sonntag und Donnerstagmorgen haben Unbekannte in Schwalbach Kellerabteile aufgebrochen. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise zu den Kellerräumen eines Mehrparteienhauses in der Brandenburger Straße. Hier öffneten sie gewaltsam zwei Kellerabteile. Ob sie Wertgegenstände entwendeten, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen, ist noch unklar. Die Polizeistation Eschborn erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

