Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vegetationsbrände im Eichsfeld

Marth/Kella (ots)

Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr kam es in Marth und Kella zu Vegetationsbränden, bei denen Polizei und Feuerwehr zum Einsatz kamen. So löschten die Kameraden der Feuerwehren nahe der Landstraße 3080 zwischen Marth und Schönau, sowie an der Kreisstraße 113 zwischen Kella und Schwebda (Hessen) schnell die Brände ab. Bei beiden Bränden entstand kein erwähnenswerter Sachschaden. Es brannte auf insgesamt 400 Quadratmeter Grünfläche. Hinweise auf Brandstiftungen lagen nicht vor.

Die Polizei weist aufgrund der anhaltenden hohen Temperaturen und Trockenheit ausdrücklich daraufhin, sich entsprechend umsichtig in der Natur zu bewegen und Abfallreste wie bspw. Zigarettenstummel, Glasflaschen o.ä. potenzielle Gefahrenquellen in entsprechenden Abfallbehältnissen zu entsorgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell