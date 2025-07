LPI-NDH: Tierischer Rettungseinsatz

Nordhausen (ots) - Am Dienstag berichtete die Polizei über einen Brand in einem Wohnhaus Am Holungsbügel. LINK: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6066999 Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt an einem Stromverteilerkasten verursacht wurde. Es ergaben sich keine Hinweise auf strafrechtlich relevantes Fehlverhalten. Rückfragen bitte an: ...

