PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Brand einer Lagerhalle +++ Rollerdiebstahl +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hofheim (ots)

1. Brand einer Lagerhalle,

Bad Soden am Taunus, Am Haag,

Samstag, 16.08.2025, 01:55 Uhr

(en) In der heutigen Nacht kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in Bad Soden am Taunus.

Durch Anwohner wurde eine brennende Lagerhalle am Rande des Wohngebietes festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand das Gebäude schon vollständig in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Die Löscharbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt noch an. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000.000 EUR geschätzt.

Die Brandursache ist noch unklar. In der Sache ermittelt die Kriminalpolizei in Sulzbach und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Rollerdiebstahl,

Hochheim am Main, Zipserstraße,

Samstag, 16.08.2025, 04:46 Uhr

(en) In den Morgenstunden des heutigen Samstags kam es zu einem Diebstahl von einem Roller in Hochheim am Main.

Durch zwei unbekannte Täter wurde ein schwarzer Roller der Marke "Peugeot" von einem Privatgrundstück weggeschoben. Die Täter konnten von einem aufmerksamen Anwohner dabei beobachtet werden. Einer der Täter konnte auch beschrieben werden. Hierbei handelt es sich um eine männliche Person im Alter von 16 - 18 Jahren. Diese hätte eine schmale Statur, trug eine Kappe und ein Schlauchschal über Mund und Nase. Der Sachwert des entwendeten Rollers wurde auf ca. 500 EUR geschätzt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Roller auf einem nahegelegenen Spielplatz aufgefunden werden.

Durch die Kriminalpolizei in Sulzbach wurden Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

3. Unfall mit Personen- und hohem Sachschaden,

Gemarkung 65779 Kelkheim-Fischbach, B 455,

Samstag, 16.08.2025, 10:15 Uhr

(en) Am heutigen Mittag kam es auf der B 455 zwischen Kelkheim-Fischbach und Eppstein zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr die 24- jährige Kelkheimerin mit ihrem Motorrad der Marke Piaggio die B 455 aus Richtung Königstein in Richtung Eppstein. An der Kreuzung B 455 / Eppsteiner Straße kam der 60-jährige Volvo-Fahrer aus Richtung Fischbach und beabsichtigte auf die B 455 in Richtung Königstein aufzufahren. Hierbei übersah der 60- Jährige die Kelkheimerin und nahm ihr die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch die Motorradfahrerin schwer verletzt wurde.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Die Untersuchung des Unfallortes wird von einem Sachverständigen der DEKRA durchgeführt. Die B 455 ist im Moment aufgrund der Unfallaufnahme zwischen Kelkheim-Fischbach und Eppstein bis auf weiteres gesperrt.

