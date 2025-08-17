PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Aus Freibad verwiesen und Widerstand geleistet +++ Rettungseinsatz gestört und Widerstand geleistet +++

Hofheim (ots)

1. Aus Freibad verwiesen und Widerstand geleistet, Kelkheim, Lorsbacher Straße, Samstag, 16.08.2025, 16:45 Uhr

(sb)Im Freibad Kelkheim ist es am Samstagnachmittag zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte gekommen. Eine Streife der Polizeistation Kelkheim wurde gegen 16:45 Uhr zu einem Streit im Schwimmbad gerufen. Als die Beamten den Aggressor des Bades verweisen wollten, wehrte sich der 30-jährige Tatverdächtige massiv gegen die Maßnahme, konnte in der Folge jedoch festgenommen und auf die Polizeistation Kelkheim verbracht werden. Da der Herr die eingesetzten Polizisten zusätzlich noch beleidigte muss er sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 30- Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Rettungseinsatz gestört und Widerstand geleistet, Kelkheim, Kronberger Straße, Samstag, 16.08.2025, 18:45 Uhr

(sb)Ein alkoholisierter Mann hat am Samstagabend in Kelkheim einen Rettungswageneinsatz gestört und anschließend Widerstand geleistet. Beamte der Polizeistation Kelkheim waren gegen 18:45 Uhr zu einem Einsatz des Rettungsdienstes auf der Kronberger Straße gerufen worden, da eine behandlungsbedürftige Person sich nicht untersuchen lassen wollte. Ein unbeteiligter 38-Jähriger kam im Rahmen der Maßnahmen auf die Polizeibeamten zu und wurde im Verlauf eines Gesprächs zunehmend beleidigend und drohend den Polizisten gegenüber. Als der Mann zum Gehen aufgefordert wurde, drohte er den eingesetzten Beamten massiv. Ein Angriff des Mannes konnte nur durch Einsatz von Pfefferspray und des Schlagstockes abgewehrt werden. In der Folge konnte der Mann festgenommen und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Er muss sich nun wegen gleich mehrerer Straftaten verantworten. Zwei Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell