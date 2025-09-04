Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht

Straßenhaus (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, im Zeitraum von 16:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein in der Schulstraße, Höhe Hausnummer 13, Straßenhaus, geparkter PKW Audi A4 durch ein unbekanntes Fahrzeug am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

